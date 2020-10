Mara Maionchi ricoverata per Covid, lo staff rassicura: “E’ serena e in ottime mani” (Di sabato 24 ottobre 2020) La produttrice discografica è ricoverata a Milano Dopo la notizia del suo ricovero, lo staff di Mara Maionchi ha pubblicato una foto di repertorio per tranquillizzare i fan sullo stato di salute della produttrice discografica e giudice di “Italia’s got talent“. La foto è stata scattata un anno fa e mostra la Maionchi in splendida forma: “Cari tutti. Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato. staff (PS. La foto è di un anno fa!)”, scrivono sul profilo Instagram della produttrice discografica. Mara Maionchi in ospedale https://www.instagram.com/p/CGsnJy7ps9a/ Mara ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 ottobre 2020) La produttrice discografica èa Milano Dopo la notizia del suo ricovero, lodiha pubblicato una foto di repertorio per tranquillizzare i fan sullo stato di salute della produttrice discografica e giudice di “Italia’s got talent“. La foto è stata scattata un anno fa e mostra lain splendida forma: “Cari tutti. Grazie per gli splendidi messaggi, laèe inmani! Un abbraccio mascherato.(PS. La foto è di un anno fa!)”, scrivono sul profilo Instagram della produttrice discografica.in ospedale https://www.instagram.com/p/CGsnJy7ps9a/...

