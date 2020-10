L’Agcom aggiorna la broadband map per il bonus internet da 500 euro

Leggi su formiche

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hato il proprio portale geografico maps.agcom.it, utilizzato per lamap, che consente agli utenti di visualizzare la disponibilità della banda larga presso oltre 30 milioni di indirizzi su tutto il territorio nazionale. Grazie alla nuova versione del software, si legge in una nota, è stato migliorato il dettaglio delle mappe e sono state rafforzate le capacità di storytelling digitale, attraverso le quali la rappresentazione grafica può essere arricchita con testi esplicativi. Inoltre, è disponibile un nuovo sistema automatizzato di acquisizione dati per gli operatori di comunicazioni elettronica che possiedono proprie infrastrutture di rete d’accesso. Per consentire la configurazione tecnica dei sistemi, gli operatori ...