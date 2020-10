F1 GP di Portogallo dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 24 ottobre 2020) La Formula Uno continua nella stagione più strana e allo stesso tempo breve mai vista. Dodicesimo atto del Mondiale di F1 a Portimao dove si correrà il F1 GP di Portogallo. Si tratta della prima volta assoluta per il tracciato portoghese.Sarà ancora lotta a due per la vittoria con Bottas e Hamilton che si daranno battaglia con la loro Mercedes. Verstappen, come al solito, proverà ad essere il terzo incomodo ma attenzione anche alla Renault e, perché no, anche alla Ferrari dalla quale ci si aspetta almeno un graffio di orgoglio prima di concludere questa triste annata priva di gioie. La classifica iridata non ammette sorprese con il pilota inglese Lewis Hamilton primissimo con 230 punti. Alle sue spalle Bottas e Verstappen si giocano la seconda posizione. Lontani tutti gli altri con Ricciardo, Perez, Norris, Albon e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) La Formula Uno continua nella stagione più strana e allo stesso tempo breve mai vista. Dodicesimo atto del Mondiale di F1 a Portimaosi correrà il F1 GP di. Si tratta della prima volta assoluta per il tracciato portoghese.Sarà ancora lotta a due per la vittoria con Bottas e Hamilton che si daranno battaglia con la loro Mercedes. Verstappen, come al solito, proverà ad essere il terzo incomodo ma attenzione anche alla Renault e, perché no, anche alla Ferrari dalla quale ci si aspetta almeno un graffio di orgoglio prima di concludere questa triste annata priva di gioie. La classifica iridata non ammette sorprese con il pilota inglese Lewis Hamilton primissimo con 230 punti. Alle sue spalle Bottas e Verstappen si giocano la seconda posizione. Lontani tutti gli altri con Ricciardo, Perez, Norris, Albon e ...

