Di Francesco | Cagliari | migliora in difesa Godin? È pronto

(Di sabato 24 ottobre 2020)- Giornata di vigilia per il, che attende il Crotone nel lunch match della domenica. Eusebio Di, tecnico dei sardi, ne ha parlato così in conferenza stampa, cominciando ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Cagliari

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. LA SQUADRA – «Ci vuole ancora tempo per capire a che punto è la squadra. Vedo ...In Sardegna invece, complice anche un modulo più in linea con le sue caratteristiche e concorrenza meno folta può esprimere al meglio le sue qualità. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che il tecnic ...