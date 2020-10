Calciomercato Cagliari, Bradaric in prestito all’Al-Ain: il comunicato (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Cagliari comunica la cessione in prestito di Filip Bradaric all’Al-Ain Saudi Football club: la nota della società Il Cagliari ha comunicato la cessione di Filip Bradaric all’Al-Ain Saudi Football Club. «Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Al-Ain Saudi Football Club con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2020-21. Il centrocampista croato ha disputato in rossoblù la stagione 2018-19, nella quale ha totalizzato 29 presenze. Nel 2019-20 ha militato prima nell’Hajduk di Spalato per poi giocare in Liga con il Celta Vigo». LEGGI LA NOTIZIA SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilcomunica la cessione indi Filipall’Al-Ain Saudi Football club: la nota della società Ilhala cessione di Filipall’Al-Ain Saudi Football Club. «IlCalcio comunica la cessione del calciatore Filipall’Al-Ain Saudi Football Club con la formula delcon diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2020-21. Il centrocampista croato ha disputato in rossoblù la stagione 2018-19, nella quale ha totalizzato 29 presenze. Nel 2019-20 ha militato prima nell’Hajduk di Spalato per poi giocare in Liga con il Celta Vigo». LEGGI LA NOTIZIA SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

