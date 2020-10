Baseball, World Series 2020: i Los Angeles Dodgers dominano gara3 e vanno sul 2-1 (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono i Los Angeles Dodgers a portarsi di nuovo in vantaggio nella serie contro i Tampa Bay Rays dell’edizione 2020 delle World Series MLB. Il 2-1 nell’evento che è storia del Baseball mondiale arriva con un netto 6-2 in quel del Globe Life Field di Arlington, nel Texas, sede unica con limitazione di posti al 25% di quelli disponibili (poco più di 11.000 presenti). La notte appartiene a Walker Buehler, lanciatore vincente contro Charlie Morton e autore di 10 strikeout nei sei inning in cui è impiegato: a 26 anni è il terzo più giovane con 10 o più K e 3 o meno valide concesse dopo Ed Walsh nel 1906 e Josh Beckett nel 2003. Gloria anche per Justin Turner, che con il suo fuoricampo nella prima ripresa sale a quota 11 nella postseason, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono i Losa portarsi di nuovo in vantaggio nella serie contro i Tampa Bay Rays dell’edizionedelleMLB. Il 2-1 nell’evento che è storia delmondiale arriva con un netto 6-2 in quel del Globe Life Field di Arlington, nel Texas, sede unica con limitazione di posti al 25% di quelli disponibili (poco più di 11.000 presenti). La notte appartiene a Walker Buehler, lanciatore vincente contro Charlie Morton e autore di 10 strikeout nei sei inning in cui è impiegato: a 26 anni è il terzo più giovane con 10 o più K e 3 o meno valide concesse dopo Ed Walsh nel 1906 e Josh Beckett nel 2003. Gloria anche per Justin Turner, che con il suo fuoricampo nella prima ripresa sale a quota 11 nella postseason, ...

