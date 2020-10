Autocertificazione per gli spostamenti: quando serve il modulo (Di sabato 24 ottobre 2020) Per ora l’Autocertificazione per gli spostamenti durante il coprifuoco è necessaria sono nelle regioni dove è già in vigore: in Campania, Lazio e Lombardia il divieto a uscire dalle 23 (in Lazio le 24) alle 5 del mattino è scattato rispettivamente giovedì e ieri. In Piemonte lo stop notturno per uscite e attività commerciali partirà lunedì, in Calabria oggi. Ma presto il modulo potrebbe essere indispensabile per spostarsi in tutta Italia: domenica probabilmente arriverà un nuovo DPCM con il divieto di uscire se non per motivi essenziali in tutto il paese. quando serve l’Autocertificazione, come spiega Repubblica, e il modulo da scaricare qui: Per quali motivi si può circolare di notte ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Per ora l’per glidurante il coprifuoco è necessaria sono nelle regioni dove è già in vigore: in Campania, Lazio e Lombardia il divieto a uscire dalle 23 (in Lazio le 24) alle 5 del mattino è scattato rispettivamente giovedì e ieri. In Piemonte lo stop notturno per uscite e attività commerciali partirà lunedì, in Calabria oggi. Ma presto ilpotrebbe essere indispensabile per spostarsi in tutta Italia: domenica probabilmente arriverà un nuovo DPCM con il divieto di uscire se non per motivi essenziali in tutto il paese.l’, come spiega Repubblica, e ilda scaricare qui: Per quali motivi si può circolare di notte ...

