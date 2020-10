Attacco suicida contro una scuola superiore a Kabul, è una strage: 18 morti e 57 feriti (Di sabato 24 ottobre 2020) Un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino a una scuola superiore privata a Kabul provocando la morte di almeno diciotto tra studenti e poliziotti strage di studenti in Afghanistan. Sarebbero almeno diciotto le vittime di un Attacco avvenuto nella parte ovest della capitale afghana in quella che è di fatto una nuova ondata di … L'articolo Attacco suicida contro una scuola superiore a Kabul, è una strage: 18 morti e 57 feriti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Un attentatoresi è fatto esplodere vicino a unaprivata aprovocando la morte di almeno diciotto tra studenti e poliziottidi studenti in Afghanistan. Sarebbero almeno diciotto le vittime di unavvenuto nella parte ovest della capitale afghana in quella che è di fatto una nuova ondata di … L'articolouna, è una: 18e 57NewNotizie.it.

