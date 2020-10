Zinzi Lega | “Serve responsabilità | lockdown nasconde tracollo della sanità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- “De Luca fa di nuovo ricorso alper coprire le falle di una Sanità che fa acqua da tutte le parti. Nella sua diretta riporta i dati dei nuovi contagiati, semina terrore mostrando persino la Tac di un 37enne colpito da Covid e se la prende con le mamme che chiedono il ritorno in classe dei figli. Dimentica però di dire che rispetto a marzo poco o nulla è stato fatto per affrontare la seconda ondatapandemia, dal momento che mancano 407 posti letto di terapia intensiva rispetto all’obiettivo posto dal Governo. L’altra cosa che ha omesso di spiegare è come faranno i cittadini campani a mangiare e a pagare le bollette. Le ripercussioni economiche sulle famiglie saranno gravissime. De Luca faccia marcia indietro prima che si scateni una guerra civile”. ...