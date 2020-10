Wta Ostrava 2020, programma e ordine di gioco sabato 24 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il programma e l’ordine di gioco del torneo Wta Ostrava 2020 per la giornata di sabato 24 ottobre. Si giocano le semifinali in Repubblica Ceca, con il programma del singolare che sarà aperto dall’interessante match tra Maria Sakkari e Viktoria Azarenka. A seguire il secondo posto in finale sarà conteso dalla statunitense Jennifer Brady, che se la vedrà con la vincitrice del quarto di finale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la spagnola Sorribes Tormo, proveniente dalle qualificazioni. Di seguito il programma dettagliato con gli orari previsti. L’ordine di gioco delle semifinali Campo Centrale, non prima delle 14:00 Sakkari – (4) Azarenka Non prima delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ile l’didel torneo Wtaper la giornata di24. Si giocano le semifinali in Repubblica Ceca, con ildel singolare che sarà aperto dall’interessante match tra Maria Sakkari e Viktoria Azarenka. A seguire il secondo posto in finale sarà conteso dalla statunitense Jennifer Brady, che se la vedrà con la vincitrice del quarto di finale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la spagnola Sorribes Tormo, proveniente dalle qualificazioni. Di seguito ildettagliato con gli orari previsti. L’didelle semifinali Campo Centrale, non prima delle 14:00 Sakkari – (4) Azarenka Non prima delle ...

sportface2016 : #Tennis #WTA #Ostrava Il programma e l'ordine di gioco di domani - zazoomblog : Tabellone Wta Ostrava 2020: Svitolina prima testa di serie c’è Azarenka - #Tabellone #Ostrava #2020: #Svitolina - erredue68 : Si specchia troppo Maria #Sakkari per giocare a tennis. Non mi è mai piaciuta. Il #tennis è altra cosa. #wtaostrava… - Trade_Shark : WTA Ostrava Open, Quarter Final Predictions - WeAreTennisITA : Ad Ostrava, Kudermetova ha battuto di nuovo Karolina Pliskova per 4-6 6-4 6-3. La russa l'aveva già battuta qualche… -