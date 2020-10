Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA ALTEZZA VIA DEL MARE CODE ANCHE TRA COLOMBO E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER LAVORI ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLAFIUMICINO: CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR ANCHE SULLA COLOMBO PER LAVORI CODE TRA MEZZOCAMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN USCITA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, ...