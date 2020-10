Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A24: SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICOP INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELL’EUR RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIEVITERBO,LIDO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20. AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PROTEGGIAMO LA SALUTE DI TUTTI, OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. DA OGGI 23 ...