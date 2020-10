Uomini e Donne, Gianni Sperti fa coming out? La frase non lascia dubbi (Di venerdì 23 ottobre 2020) . L’opinionista di Maria De Filippi ha detto qualcosa che ha fatto molto pensare ai telespettatori Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? In questi anni ci sono state tante speculazioni sulla sua sessualità, anche e soprattutto dopo la fine … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) . L’opinionista di Maria De Filippi ha detto qualcosa che ha fatto molto pensare ai telespettatoriha fatto? In questi anni ci sono state tante speculazioni sulla sua sessualità, anche e soprattutto dopo la fine … L'articolo proviene da YesLife.it.

lauraboldrini : Il #SakharovPrize per la libertà di pensiero va all’opposizione democratica in #Bielorussia. Un riconoscimento im… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - Raffa_moody : Io che cerco di seguire la diretta e uomini e donne contemporaneamente #GFVIP #uominiedonne - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’: commenti a caldo (23-10-2020) - #‘Uomini #Donne’: #commenti #caldo -