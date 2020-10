Una settimana per decidere sul lockdown morbido (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una settimana, dieci giorni al massimo. È il tempo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sarebbe dato per decidere su una ulteriore stretta anti-Covid. Se entro una settimana non si vedranno gli effetti positivi dei provvedimenti già presi, il governo potrebbe vedersi costretto a imporre il coprifuoco in tutta Italia con un nuovo dpcm, o peggio consentire l’uscita soltanto per andare a scuola o al lavoro, limitando al massimo le «attività non essenziali». L’incontro con le Regioni per concordare altre chiusure è fissato per oggi. A catena, nelle giunte regionali si studiano nuovi coprifuoco serali. Conte resta contrario a un lockdown nazionale, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza continua a non escludere la possibilità di un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una, dieci giorni al massimo. È il tempo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sarebbe dato persu una ulteriore stretta anti-Covid. Se entro unanon si vedranno gli effetti positivi dei provvedimenti già presi, il governo potrebbe vedersi costretto a imporre il coprifuoco in tutta Italia con un nuovo dpcm, o peggio consentire l’uscita soltanto per andare a scuola o al lavoro, limitando al massimo le «attività non essenziali». L’incontro con le Regioni per concordare altre chiusure è fissato per oggi. A catena, nelle giunte regionali si studiano nuovi coprifuoco serali. Conte resta contrario a unnazionale, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza continua a non escludere la possibilità di un ...

fattoquotidiano : Giovanni Falcone, c’è una nuova testimone: “Il mio ex era a Capaci per conto del Sisde. Nel fine settimana della st… - Open_gol : Coronavirus, il rapporto @Gimbe: +95% di nuovi casi in una settimana. @Cartabellotta: «Politica senza una strategia… - matteosalvinimi : Nemmeno il Dl Rilancio, atteso per circa una settimana, era arrivato a tanto nonostante la mancanza di più di 90 de… - mo_zanotti : @Cbc88931 @Sunjae_cyj beh è un GRAN DOMANDONE... PUO' OCCUPARTI ALMENO UNA SETTIMANA.. - WeAreTennisITA : Lui è Zizou Bergs e ieri ha sfiorato l'impresa contro Karen Khachanov ad Anversa. Zizou è un tennista belga di 21… -