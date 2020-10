Roberto Mancini: "Volevo solo sdrammatizzare, non offendere. Mi scuso per la vignetta" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se così fosse me ne scuso”. Con un post apparso sul suo profilo Twitter, Roberto Mancini risponde alle critiche per il contenuto pubblicato in una storia Instagram. Il tecnico della Nazionale Italiana ha postato una vignetta in cui l’infermiere chiede al paziente in ospedale: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. “Guardando i telegiornali”, la risposta del paziente. Il nome di Mancini è salito tra i trend topic di Twitter. Molti utenti non hanno apprezzato la storia: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho soltanto condiviso unache mi è sembrataun momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se così fosse me ne”. Con un post apparso sul suo profilo Twitter,risponde alle critiche per il contenuto pubblicato in una storia Instagram. Il tecnico della Nazionale Italiana ha postato unain cui l’infermiere chiede al paziente in ospedale: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. “Guardando i telegiornali”, la risposta del paziente. Il nome diè salito tra i trend topic di Twitter. Molti utenti non hanno apprezzato la storia: ...

