Previsioni Meteo Toscana: domani temporali e temperature massime in calo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso con locali precipitazioni di debole-moderata intensità, tendenti nella seconda parte della giornata a concentrarsi sulle zone centro-meridionali della regione, dove potranno assumere carattere temporalesco. Venti: deboli in prevalenza da sud-ovest. Mari: mossi o localmente molto mossi a nord dell'Elba. temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. Domenica 25 nuvoloso con possibilità di locali rovesci nella notte e in mattinata sul centro-sud della regione. Venti: deboli da ovest, ...

