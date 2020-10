Ospedale di Alzano, pm Bergamo: il 23 febbraio non fu sanificato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel bel mezzo della bufera sulla seconda ondata di contagi da coronavirus, che Fontana in Lombardia non esita a descrivere 'drammatica', confermando la scelta della didattica a distanza , ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel bel mezzo della bufera sulla seconda ondata di contagi da coronavirus, che Fontana in Lombardia non esita a descrivere 'drammatica', confermando la scelta della didattica a distanza , ...

TgLa7 : #Covid, pm #Bergamo: ospedale #Alzano non fu sanificato 'Dirigenti sanitari scrissero falso in atti, anche su tamponi' - petergomezblog : Coronavirus, i pm di Bergamo: “L’ospedale di Alzano Lombardo non fu completamente sanificato” - TgrRai : #Coronavirus, l'ospedale di #Alzano non fu sanificato. E' quanto scrive il pm sulla riapertura dopo poche ore del p… - lccatt : RT @TgLa7: #Covid, pm #Bergamo: ospedale #Alzano non fu sanificato 'Dirigenti sanitari scrissero falso in atti, anche su tamponi' - colvieux : RT @franziskanava: ++ Covid: pm Bergamo, ospedale Alzano non fu sanificato ++ “Dirigenti sanitari scrissero falso in atti, anche su tamponi… -