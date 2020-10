Mara Maionchi positiva al Covid-19. Ricoverata a Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi è positiva al Covid-19. Attualmente è Ricoverata presso un noto ospedale milanese ma le sue condizioni non sono gravi Mara Maionchi, la nota discografica e giudice di molteplici talent tv, è positiva al Covid-19. Al momento è Ricoverata in un noto ospedale milanese ma le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare allarme. C’è maggiore apprensione ,invece, per la situazione legata al set di Italia’s got Talent. Questo perché la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, il set di Italia’s got Talent si è purtroppo trasformato in un consistente focolaio. Oltre alla positività di Mara ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020)al-19. Attualmente èpresso un noto ospedale milanese ma le sue condizioni non sono gravi, la nota discografica e giudice di molteplici talent tv, èal-19. Al momento èin un noto ospedale milanese ma le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare allarme. C’è maggiore apprensione ,invece, per la situazione legata al set di Italia’s got Talent. Questo perché la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, il set di Italia’s got Talent si è purtroppo trasformato in un consistente focolaio. Oltre alla positività di...

