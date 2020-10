Mara Maionchi positiva al coronavirus. Si teme un focolaio a ‘Italia’s Got Talent’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi positiva al coronavirus. La discografica è ricoverata in un ospedale di Milano. MILANO – Mara Maionchi positiva al coronavirus. Come riportato da Tpi, la discografica è ricoverata in un noto ospedale di Milano. Una misura precauzionale visto che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Iniziata l’attività di contact tracing per cercare di rintracciare eventuali altri positivi, ma preoccupa la trasmissione Italia’s Got Talent. Sarebbero diversi, infatti, i positivi tra produttori e staff. Alto il rischio di un nuovo focolaio. Mara Maionchi positiva al coronavirus La notizia della ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020)al. La discografica è ricoverata in un ospedale di Milano. MILANO –al. Come riportato da Tpi, la discografica è ricoverata in un noto ospedale di Milano. Una misura precauzionale visto che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Iniziata l’attività di contact tracing per cercare di rintracciare eventuali altri positivi, ma preoccupa la trasmissione Italia’s Got Talent. Sarebbero diversi, infatti, i positivi tra produttori e staff. Alto il rischio di un nuovoalLa notizia della ...

