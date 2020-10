Lucrezia Comanducci brusco risveglio | Dama delusa dopo Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di venerdì 23 ottobre 2020)aver deciso di abbandonare definitivamente lo studio dipotrebbe aver avuto davvero un. A confessarlo, ma senza prendersi troppo sul serio, è stata la stessa exinteressata ad Armando Incarnato ed ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis.è stata tra le protagoniste indiscusse di queste prime settimane di messa in onda di. Tuttavia, la giovanenon ha retto alla pressione dello studio die ha deciso di abbandonare la trasmissione, nonostante Armando Incarnato abbia tentato in tutti i modi di convincerla a ...