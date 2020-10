Golf, Open d’Italia 2020: le voci. Canter: “Voglio confermare questo livello di gioco”. Scalise: “Meno preciso di ieri, ma soddisfatto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Open d’Italia 2020 è ancora appannaggio, per il momento, di Laurie Canter. L’inglese è al comando con uno score di -16, che lo pone ancora avanti di due colpi rispetto al connazionale Ross McGowan. In una giornata non facile, Lorenzo Scalise si prende il ruolo di miglior italiano confermando una buona forma, eppure le sue parole sono quelle di chi vuole di più. Queste le dichiarazioni del venticinquenne di Vimercate alla FIG: “Sono soddisfatto della mia gara nonostante non sia stato preciso da tee a green come nel primo round. Per raggiungere la vetta, però, bisogna fare ancora meglio. questo campo va rispettato perché abbina lunghezza e green belli ma con tante pendenze. Non ho fatto nessun bogey, ho realizzato tre birdie e ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’d’Italiaè ancora appannaggio, per il momento, di Laurie. L’inglese è al comando con uno score di -16, che lo pone ancora avanti di due colpi rispetto al connazionale Ross McGowan. In una giornata non facile, Lorenzosi prende il ruolo di miglior italiano confermando una buona forma, eppure le sue parole sono quelle di chi vuole di più. Queste le dichiarazioni del venticinquenne di Vimercate alla FIG: “Sono soddisfatto della mia gara nonostante non sia statoda tee a green come nel primo round. Per raggiungere la vetta, però, bisogna fare ancora meglio.campo va rispettato perché abbina lunghezza e green belli ma con tante pendenze. Non ho fatto nessun bogey, ho realizzato tre birdie e ...

