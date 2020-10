Fimmg | falso messaggio a nostra firma inviato a Dg Asl

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – “Risulta alla segreteria dellaRoma che in queste ore sia stato recapitato ad alcuni direttori di Aziende sanitarie del Lazio una comunicazione falsa adellaorganizzazione i cui contenuti non ci appartengono e che disconosciamo in toto. Sono in corso accertamenti per individuare le cause di un evento cosi grave”. Cosi’ in un comunicato laRoma.