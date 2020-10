Fedez e Marracash insieme con l’iniziativa carbon Negative “Lunghezze d’Onda”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il progetto dei due cantanti “L’obiettivo è creare sintonia, non solo tra persone, ma anche con l’ambiente circostante” Migliaia di visualizzazioni in sole 24 ore per la digital experience by Flowe, con protagonisti, Canesecco, Cicciogamer89,e Madame. Flowe, società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, in collaborazione con DOOM Entertainment ha dato vita, la scorsa Domenica, al più grande evento digitale d’intrattenimento completamentedel 2020: moderati da Lodovica Comello, giovani artisti e influencer hanno raccontato la propria esperienza imprenditoriale di successo e si sono esibiti in un esclusivo live concert 100% digital. Lunghezze D’Onda – Talk Show L’evento, il cui format ha messo ...