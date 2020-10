Elisa Isoardi, l’infortunio e Raimondo Todaro sempre al suo fianco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le parti sembrano essersi invertite, perché Elisa Isoardi, che sul finire di settembre ha dovuto assistere all’operazione per appendicite di Raimondo Todaro, è finita in ospedale. «Una volta ballavo, adesso sono ridotta così», ha provato a scherzare l’ex compagna di Matteo Salvini, che durante le prove di Ballando con le stelle si è infortunata. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le parti sembrano essersi invertite, perché Elisa Isoardi, che sul finire di settembre ha dovuto assistere all’operazione per appendicite di Raimondo Todaro, è finita in ospedale. «Una volta ballavo, adesso sono ridotta così», ha provato a scherzare l’ex compagna di Matteo Salvini, che durante le prove di Ballando con le stelle si è infortunata.

RitaC70 : BALLANDO SENZA PACE, ELISA ISOARDI INGESSATA: 'SABATO COME FACCIAMO?' - Italia_Notizie : Elisa Isoardi (dolorante) torna a Ballando. Ma c'è una novità - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - bubinoblog : ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - MFerraglioni : Elisa Isoardi ballerà a Ballando con le Stelle sabato prossimo? Ecco quello che penso...#BallandoConLeStelle -