Dichiarato morto, neonato messo in cella frigorifera: poi si sente un pianto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il piccolo neonato era stato Dichiarato morto dopo la nascita prematura ed era stato riposto in una cella frigorifera. Dopo sei ore i medici hanno sentito il pianto e lo hanno tirato fuori Fonte PixabayUn vero e proprio miracolo nella città di Puebla in Messico. Un bambino Dichiarato morto dopo essere nato ad appena 23 settimane è stato “ritrovato vivo” dopo circa sei ore nella cella frigorifero in cui era stato riposto. Dopo il parto era stato Dichiarato il decesso e successivamente era stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale La Margarita. Ad un certo punto però è arrivata la scintilla, quel pianto dall’interno ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il piccoloera statodopo la nascita prematura ed era stato riposto in una. Dopo sei ore i medici hanno sentito ile lo hanno tirato fuori Fonte PixabayUn vero e proprio miracolo nella città di Puebla in Messico. Un bambinodopo essere nato ad appena 23 settimane è stato “ritrovato vivo” dopo circa sei ore nellafrigorifero in cui era stato riposto. Dopo il parto era statoil decesso e successivamente era stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale La Margarita. Ad un certo punto però è arrivata la scintilla, queldall’interno ...

