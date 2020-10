“Cresce la preoccupazione”, Conte continua però a ribadire che dobbiamo evitare un lockdown generalizzato (Di venerdì 23 ottobre 2020) A questo punto quello che era un sospetto, ed in parte anche capendone anche le motivazioni (visto lo ‘scotto’ economico poi pagato la scorsa primavera), ora è una evidente realtà: si è capito che ormai ‘l’ultima spiaggia’ per evitare il peggio è tornare al lockdown, ma il governo ha il terrore solo a pronunciarlo. Conte: “dobbiamo Contenere il contagio evitando l’arresto di tutte le attività” Oggi, infatti per il terzo giorno consecutivo Conte è tornare a ripetere esattamente le stesse cose: “Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l’attenzione altissima. Forti dell’esperienza della scorsa primavera, dobbiamo Contenere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 ottobre 2020) A questo punto quello che era un sospetto, ed in parte anche capendone anche le motivazioni (visto lo ‘scotto’ economico poi pagato la scorsa primavera), ora è una evidente realtà: si è capito che ormai ‘l’ultima spiaggia’ peril peggio è tornare al, ma il governo ha il terrore solo a pronunciarlo.: “nere il contagio evitando l’arresto di tutte le attività” Oggi, infatti per il terzo giorno consecutivoè tornare a ripetere esattamente le stesse cose: “Siamo ancora dentro la pandemia,tenere l’attenzione altissima. Forti dell’esperienza della scorsa primavera,nere ...

Adnkronos : #Conte: 'Cresce preoccupazione per aumento contagi' - valentinadigrav : RT @Adnkronos: #Conte: 'Cresce preoccupazione per aumento contagi' - Kmetro0_eu : Italia, Conte: 'Cresce preoccupazione per aumento contagi' - palermomaniait : Coronavirus, Conte: ''Scongiurare un secondo lockdown, cresce preoccupazione per aumento contagi'' -… - alexfoti : RT @Adnkronos: #Conte: 'Cresce preoccupazione per aumento contagi' -