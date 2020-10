Covid | tamponi rapidi in farmacia | parte la sperimentazione

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Arriva la novità deiin. A parlarne è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante la riunione con la Regione.inNel corso della riunione con la Regione Lazio, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la novità deiin. Inizia, quindi, una fase di: “Insi fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare unacome sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in”. Il Ministro si è dichiarato in accordo con le Regioni che hanno chiesto di ...

Ancora in crescita i livelli di contagio in Puglia. I nuovi casi registrati oggi salgono a 324, a fronte di 3.500 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus.I contagi salgono rapidamente e dalla Conferenza Stato-Regioni arrivano nuove indicazioni su come contenerlo. Partono lockdown e coprifuoco mirati ...