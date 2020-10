Covid | attesi i primi sei pazienti all’ospedale Fiera di Milano

Leggi su chedonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I preparativi della struttura sono agli sgoccioli,oggi isei. Presto ne giungeranno un’altra quarantina da altri ospedali. In unacaotica e che vive ormai un coprifuoco che lascia molto spazio alle polemiche e che porta con sé un silenzio nelle strade per molti assordante, giunge oggi una buona notizia. Per … L'articoloseiall’ospedalediè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it