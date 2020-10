Covid, appello di 100 scienziati: «Misure drastiche in 2-3 giorni» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due o tre giorni. Il tempo è limitatissimo. Per questo l’appello al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Conte affinché prendano misure drastiche. «Come scienziati, ricercatori, professori universitari riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19». Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due o tre giorni. Il tempo è limitatissimo. Per questo l’appello al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Conte affinché prendano misure drastiche. «Come scienziati, ricercatori, professori universitari riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19».

Mary Fowler, anziana di 104 anni, non vede la famiglia da marzo a causa del Covid-19: il suo appello ha commosso tutti.

Coronavirus, appello di 100 scienziati: misure drastiche in 2-3 giorni per evitare aumento decessi

Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l’appello lanciato da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, Sergio ...

