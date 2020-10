Così l’islamismo colpisce le nostre libertà (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era necessario arrivare a una decapitazione per rendersi conto di come l’islamismo sia diventato un problema molto serio che necessita misure di contrasto forti ed immediate. Eppure di segnali ce n’erano in abbondanza e da tempo oramai: basti pensare che da inizio 2012 ad oggi sono ben 22 gli attentati jihadisti in suolo francese per … Così l’islamismo colpisce le nostre libertà InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era necessario arrivare a una decapitazione per rendersi conto di come l’islamismo sia diventato un problema molto serio che necessita misure di contrasto forti ed immediate. Eppure di segnali ce n’erano in abbondanza e da tempo oramai: basti pensare che da inizio 2012 ad oggi sono ben 22 gli attentati jihadisti in suolo francese per … Così l’islamismolelibertà InsideOver.

