Con la seconda ondata Covid a Natale crescita quasi a zero (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Gli impatti macroeconomici di una recrudescenza del virus sono estremamente difficili da quantificare. È possibile comunque fare ricorso all’esperienza della primavera scorsa per provare a delineare gli ordini di grandezza degli effetti sul Pil. Proiettando diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la prima ondata, si può stimare che gli effetti negativi sul Pil del quarto trimestre potrebbero andare da circa tre punti percentuali, in uno scenario meno sfavorevole, a otto punti nello scenario maggiormente avverso”. E’ quanto stima l’Ufficio Parlamentare di Bilancio nella nota sulla congiuntura di ottobre.“Nello scorcio finale dell’anno l’impulso positivo derivato dal rallentamento della pandemia durante ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Gli impatti macroeconomici di una recrudescenza del virus sono estremamente difficili da quantificare. È possibile comunque fare ricorso all’esperienza della primavera scorsa per provare a delineare gli ordini di grandezza degli effetti sul Pil. Proiettando diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la prima, si può stimare che gli effetti negativi sul Pil del quarto trimestre potrebbero andare da circa tre punti percentuali, in uno scenario meno sfavorevole, a otto punti nello scenario maggiormente avverso”. E’ quanto stima l’Ufficio Parlamentare di Bilancio nella nota sulla congiuntura di ottobre.“Nello scorcio finale dell’anno l’impulso positivo derivato dal rallentamento della pandemia durante ...

Sabato 24 ottobre alle 20.35 torna Ballando con le stelle, il dance show di Rai1. I Vip in corsa verso la finalissima hanno migliorato il loro stile, ma a volte non basta ad ottenere ...

Il secondo round dell'Open d'Italia è ormai nel vivo. Fase cruciale allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) e giornata di verdetti con il taglio che potrebbe regalare sorprese ed eli ...

Il secondo round dell'Open d'Italia è ormai nel vivo. Fase cruciale allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) e giornata di verdetti con il taglio che potrebbe regalare sorprese ed eli ...