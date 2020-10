Cara Pellegrini, non ce ne frega nulla dei tuoi progressi contro il Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – L’epoca dei social, si sa, è un’epoca di voyerismo ossessivo-compulsivo. Sappiamo che Fedez è andato dal medico, che la Ferragni ha fatto la spesa, che Totti ha cenato a Trastevere e che Salvini ha mangiato la Nutella. Ovviamente, alla stragrande maggioranza delle persone non importa assolutamente nulla, ma non vogliamo neanche fare i bacchettoni: ci sta che un influencer o un politico costruiscano la loro autorappresentazione strizzando l’occhio all’«uomo comune», mandandogli il messaggio che, alla fin fine, sono un po’ tutti come lui. Così si instaura un rapporto di vicinanza, empatia e roba varia per sociologi della domenica. Ma di una cosa siamo sicuri: Federica Pellegrini che ci aggiorna continuamente sui suoi progressi contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – L’epoca dei social, si sa, è un’epoca di voyerismo ossessivo-compulsivo. Sappiamo che Fedez è andato dal medico, che la Ferragni ha fatto la spesa, che Totti ha cenato a Trastevere e che Salvini ha mangiato la Nutella. Ovviamente, alla stragrande maggioranza delle persone non importa assolutamente, ma non vogliamo neanche fare i bacchettoni: ci sta che un influencer o un politico costruiscano la loro autorappresentazione strizzando l’occhio all’«uomo comune», mandandogli il messaggio che, alla fin fine, sono un po’ tutti come lui. Così si instaura un rapporto di vicinanza, empatia e roba varia per sociologi della domenica. Ma di una cosa siamo sicuri: Federicache ci aggiorna continuamente sui suoiil ...

Teresat14547770 : Bufera su Federica Pellegrini, cosa le scappa coi fan: ora rischia grosso - Il Tempo - number1719 : @robymancio @IlMusmy Ecco cosa mi sarei aspettato dalla #Pellegrini, le scuse, non un compiacente funzionario della… - sebalions : @HuffPostItalia Domanda più che lecita: Perché divulgare la notizia, cara #Pellegrini? - ferragiovanni : @mafaldina88 La quarantena è uguale per tutti , sia che ti chiami Pellegrini,Rossi ,Ronaldo ecc ecc..io nonostante… - PelizzariA87 : @repubblica Cara pellegrini per me puoi dormire anche 600 ore ma smettila di raccontare cazzate. Hai preso un po' di influenza -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Pellegrini Cara Pellegrini, non ce ne frega nulla dei tuoi progressi contro il Covid Il Primato Nazionale Carlo Acutis: VatiVision, online un video reportage su “Il Backstage della Santità”

Dopo la chiusura della tomba del beato Carlo Acutis nel santuario della Spogliazione, ad Assisi, un video reportage intitolato "Il backstage della santità" racconta alcuni particolari della cerimonia ...

Coronavirus, Pellegrini, Ronaldo, Ibra, Rossi una grande occasione mancata

Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, quattro modelli di campioni, che purtroppo per loro, sono risultati positivi al Coronavirus. Già il milanista ha superato i ...

Dopo la chiusura della tomba del beato Carlo Acutis nel santuario della Spogliazione, ad Assisi, un video reportage intitolato "Il backstage della santità" racconta alcuni particolari della cerimonia ...Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, quattro modelli di campioni, che purtroppo per loro, sono risultati positivi al Coronavirus. Già il milanista ha superato i ...