Atalanta | i convocati di Gasperini per la gara con la Sampdoria

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’di Gian Pierosfida laper riprendere il cammino in Italia dopo il rovinoso ko del San Paolo a Napoli. I bergamaschi recuperano Malinovski per lacon i blucerchiati. Questi idi: Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - Fantacalcio : Atalanta, i convocati di Gasperini: la decisione su Malinovskyi - FerraraLiberato : RT @87Tv2: Atalanta-Sampdoria: I convocati della Sampdoria - 87Tv2 : Atalanta-Sampdoria: I convocati della Sampdoria - sportface2016 : #AtalantaSampdoria, i convocati di #Gasperini: c’è #Malinovskyi -

Può sorridere Gian Piero Gasperini in vista della partita contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Ruslan Malinovskyi ce la fa ed è nella lista: l'ucraino potrebbe far rifiatare qualcuno lì davanti all ...La Juventus, nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, aveva messo nel mirino, tra gli altri, anche il calciatore Robin Gosens.