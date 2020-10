Andrea Damante distrutto a Verissimo: “Giulia frequenta un mio amico, non volevo crederci” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Damante è tornato a Verissimo per parlare della sua storia con Giulia De Lellis. Una storia che a quanto pare vede una nuova fine, che si spera sia quella definitiva, visto che anche l’ex tronista di Uomini e Donne concorda sul fatto che lui e l’influencer si siano fatti troppo del male. Dopo la crisi di fine estate, da poco avevano ripreso a sentirsi quando ha scoperto che le voci su Giulia e un suo amico erano fondate. “Vede un mio amico, eravamo tutti insieme in vacanza. Da lei volevo un figlio” ha dichiarato Damante, visibilmente commosso. Il ragazzo in questione è Carlo Gussalli Beretta, erede della famosa dinastia di armi nonché amico di Andrea. “Ho saputo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020)è tornato aper parlare della sua storia con Giulia De Lellis. Una storia che a quanto pare vede una nuova fine, che si spera sia quella definitiva, visto che anche l’ex tronista di Uomini e Donne concorda sul fatto che lui e l’influencer si siano fatti troppo del male. Dopo la crisi di fine estate, da poco avevano ripreso a sentirsi quando ha scoperto che le voci su Giulia e un suoerano fondate. “Vede un mio, eravamo tutti insieme in vacanza. Da leiun figlio” ha dichiarato, visibilmente commosso. Il ragazzo in questione è Carlo Gussalli Beretta, erede della famosa dinastia di armi nonchédi. “Ho saputo ...

ValeRianaCia : RT @RosalbaTofano: Quindi la cara Giulietta ha voluto la pausa per tenersi buono Andrea perché aveva messo già gli occhi sull'amico che ha… - MartinaDelBrocc : @RosalbaTofano È la stessa cosa fatta con iannone, lo sentiva ma nel frattempo stava con andrea, Solo che li non av… - blogtivvu : Andrea Damante conferma: “Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta e l’ho saputo dai social, come tutti voi!… - RosalbaTofano : Quindi la cara Giulietta ha voluto la pausa per tenersi buono Andrea perché aveva messo già gli occhi sull'amico ch… - valemiticaemma : Comunque signori si nasce e Andrea Damante è un signore ha sbagliato in passato ma ancora oggi la difende... io avr… -