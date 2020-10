Al via la campagna #orafelice con Hasbro Gaming: petizione on line e un'ora di gioco in più genitori-figli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Hasbro Gaming, leader nel settore dei giochi da tavolo e da sempre vicina alle famiglie, ha ideato la campagna #orafelice per invitare i genitori a godere appieno dei momenti felici in famiglia , ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020), leader nel settore dei giochi da tavolo e da sempre vicina alle famiglie, ha ideato laper invitare ia godere appieno dei momenti felici in famiglia , ...

sbonaccini : #Scuola, in #EmiliaRomagna test sierologici per il #Covid19 rapidi e gratuiti per studenti e familiari, direttament… - TorinoFC_1906 : In tutto il mondo, a causa del Covid moltissimi bambini già in povertà hanno visto peggiorare ulteriormente le loro… - Claudia19485227 : RT @Angelinidavide3: @adrianobusolin Il prof è bianco ,Floyd nero !non c’è campagna presidenziale in Francia ! La sinistra italiana (e Vati… - WelfareNetwork : Cremona Coldiretti Campagna Amica, ‘Sapori e colori d’ottobre’ domenica in piazza Stradivari - adrianobusolin : RT @Angelinidavide3: @adrianobusolin Il prof è bianco ,Floyd nero !non c’è campagna presidenziale in Francia ! La sinistra italiana (e Vati… -

Ultime Notizie dalla rete : via campagna Unesco, al via campagna contro traffico illecito di beni culturali AgCult Cremona Coldiretti Campagna Amica, ‘Sapori e colori d’ottobre’ domenica in piazza Stradivari

In settimana gli appuntamenti al mercato di Campagna Amica proseguiranno: martedì 27 ottobre al mercato che si svolge presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona (affacciato su via Monteverdi e ...

Campagna vaccinale anti influenza: ASL Bari avvia la distribuzione di 450mila dosi

La ASL di Bari è partita questa mattina con la campagna vaccinale per prevenire l’influenza ... molto più sensibile alla prevenzione della influenza, per via della emergenza sanitaria in corso.

In settimana gli appuntamenti al mercato di Campagna Amica proseguiranno: martedì 27 ottobre al mercato che si svolge presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona (affacciato su via Monteverdi e ...La ASL di Bari è partita questa mattina con la campagna vaccinale per prevenire l’influenza ... molto più sensibile alla prevenzione della influenza, per via della emergenza sanitaria in corso.