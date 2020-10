Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e molti altri titoli avranno la progressione cross-platform (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ubisoft riferisce che la progressione cross-platform sarà la priorità di Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e altri titoli Il 29 ottobre, in concomitanza del prossimo lancio di Watch Dogs: Legion, Ubisoft lancerà Ubisoft Connect. Trattasi di un nuovo ecosistema virtuale che riunirà Uplay e Ubisoft Club in un unico grande hub. Oltre a questo, Ubisoft Connect porterà con sé anche alcune funzionalità ulteriori su cui Ubisoft sembra volersi impegnarsi in ottica futura. Il più cruciale di questi aspetti sarà la progressione ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 ottobre 2020)riferisce che lasarà la priorità di Assassin’sIl 29 ottobre, in concomitanza del prossimo lancio di Watch Dogs: Legion,lanceràConnect. Trattasi di un nuovo ecosistema virtuale che riunirà Uplay eClub in un unico grande hub. Oltre a questo,Connect porterà con sé anche alcune funzionalità ulteriori su cuisembra volersi impegnarsi in ottica futura. Il più cruciale di questi aspetti sarà la...

kuuga___0104 : RT @AssassinsITA: Una leggenda in divenire. Assassin’s Creed Valhalla x Reebok. In arrivo il 7 Novembre. #LikeAViking ?? - LuigiFULLHD : RT @UbisoftItalia: Una leggenda in divenire. Assassin’s Creed Valhalla x Reebok. In arrivo il 7 Novembre. #LikeAViking ?? - UbisoftItalia : Una leggenda in divenire. Assassin’s Creed Valhalla x Reebok. In arrivo il 7 Novembre. #LikeAViking ??… - AssassinsITA : Una leggenda in divenire. Assassin’s Creed Valhalla x Reebok. In arrivo il 7 Novembre. #LikeAViking ??… - infoitscienza : Watch Dogs: Legion, Ubisoft cambia le cover di Assassin's Creed e altri giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Assassin’s Anteprima Assassin’s Creed Syndicate, ci sarà anche un personaggio transgender Tom's Hardware