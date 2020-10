Traffico Roma del 22-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sempre chiusa la via Nomentana per lavori sul manto stradale all’altezza della rotatoria per la via Palombarese in direzioneCentro rallentamenti per un incidente sulla via Salaria all’altezza di Castel Giubileo nuove norme di contenimento covid-19 nella regione Lazio a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre vedere gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo Salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze situazione di necessità o urgenza per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it te ti lascio mai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione ...