Sport in tv oggi giovedì 22 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sarà un martedì 22con tantissimoquello che vivremo. Ciclismo, calcio e tennis a farla da padrone, ma andiamo con ordine. Il Giro d’Italia ci presenta la diciottesima tappa con le Alpi sempre più protagoniste, quindi si passerà al calcio, con tanta Europa League. Scenderanno in campo le italiane, con Napoli, Roma e Milan impegnate nei match di esordio della loro campagna europea. Non mancherà il tennis, con i tornei di Anversa e Ostrava. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti odierni eseguirli in tv oIVI DI(giovedì 22) Ore 00.15 CALCIO, Copa ...