Salvini insiste nello sminuire il pericolo Covid: 'C'è terrorismo, si muore di più di altre malattie' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Delle due, l'una: o Matteo Salvini vive su un altro pianeta oppure si diverte a provocare. Non è infatti possibile che al nono mese di pandemia dica che "con 38.2 di febbre ti mandano in ospedale, ma ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Delle due, l'una: o Matteovive su un altro pianeta oppure si diverte a provocare. Non; infatti possibile che al nono mese di pandemia dica che "con 38.2 di febbre ti mandano in ospedale, ma ...

shiwasekitai : RT @Moonlightshad1: Due pizze da #Fedez le aveva già prese. Uno normale col minimo sindacale di dignità si ritirerebbe in disparte per un p… - DaCaiomauro : RT @Moonlightshad1: Due pizze da #Fedez le aveva già prese. Uno normale col minimo sindacale di dignità si ritirerebbe in disparte per un p… - LolloDiuks93 : RT @FabrizioRoncone: Stiamo andando a sbattere così: con il governo diviso tra saggi 'rigoristi' (Speranza Franceschini) e #Conte, che insi… - carmen_distaso : RT @Moonlightshad1: Due pizze da #Fedez le aveva già prese. Uno normale col minimo sindacale di dignità si ritirerebbe in disparte per un p… - virginiaftt : RT @FabrizioRoncone: Stiamo andando a sbattere così: con il governo diviso tra saggi 'rigoristi' (Speranza Franceschini) e #Conte, che insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini insiste Salvini insiste nello sminuire il pericolo Covid: "C'è terrorismo, si muore di più di altre malattie" Globalist.it Dopo 11 anni chi ha insultato Stefano Cucchi non ha ancora mai chiesto scusa

C'è chi non ha avuto la decenza di chiedere scusa alla famiglia Cucchi per il fango, le insinuazioni e la strenua difesa della polizia stile camerati fascisti di cui hanno dato prova in tutti questi a ...

Salvini insiste nello sminuire il pericolo Covid: "C'è terrorismo, si muore di più di altre malattie"

Salvini continua - lui sì - a fare terrorismo e a sottovalutare il Covid per ingraziarsi la parte negazionista, ma anche solo stanca e in difficoltà del paese.

C'è chi non ha avuto la decenza di chiedere scusa alla famiglia Cucchi per il fango, le insinuazioni e la strenua difesa della polizia stile camerati fascisti di cui hanno dato prova in tutti questi a ...Salvini continua - lui sì - a fare terrorismo e a sottovalutare il Covid per ingraziarsi la parte negazionista, ma anche solo stanca e in difficoltà del paese.