Roma, immigrati in rivolta: sequestrato il personale di un centro di accoglienza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – Al centro di accoglienza di via Riserva Nuova, in zona Prenestino a Roma, alcuni immigrati sono risultati positivi al coronavirus. Non è la prima volta che accade all’interno di analoghe strutture e come da prassi i contagiati, e chi è stato a contatto diretto con loro, devono restare in quarantena. Nulla di incredibile, non fosse che nel pomeriggio di oggi, gli extracomunitari del centro di accoglienza in questione hanno scatenato una rivolta. Come riportato dall’Adnkronos, gli stranieri ospitati nella struttura pretendono di uscire nonostante il divieto della Asl e hanno addirittura sequestrato i dipendenti della cooperativa che gestisce il centro di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – Aldidi via Riserva Nuova, in zona Prenestino a, alcunisono risultati positivi al coronavirus. Non è la prima volta che accade all’interno di analoghe strutture e come da prassi i contagiati, e chi è stato a contatto diretto con loro, devono restare in quarantena. Nulla di incredibile, non fosse che nel pomeriggio di oggi, gli extracomunitari deldiin questione hanno scatenato una. Come riportato dall’Adnkronos, gli stranieri ospitati nella struttura pretendono di uscire nonostante il divieto della Asl e hanno addiritturai dipendenti della cooperativa che gestisce ildi ...

LeroyPhilippe_ : RT @francescatotolo: Dopo essere risultati positivi al #COVID19, gli immigrati del centro di accoglienza di via Riserva Nuova, in zona Pren… - Remo2222222 : RT @francescatotolo: Dopo essere risultati positivi al #COVID19, gli immigrati del centro di accoglienza di via Riserva Nuova, in zona Pren… - fa526364 : RT @francescatotolo: Dopo essere risultati positivi al #COVID19, gli immigrati del centro di accoglienza di via Riserva Nuova, in zona Pren… - Remo2222222 : RT @LegaSalvini: ?? ROMA, RIVOLTA CLANDESTINI IN FOCOLAIO COVID: “VOGLIONO USCIRE” Roma, Villaggio Prenestino. Immigrati clandestini protest… - ITAPOYBITA : RT @MeNeFrego___: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Bene...e a questi cosa si dovrebbe fare???? Io lo so. Accoglioni, aspetto suggerimenti. #Governod… -