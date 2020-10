Pelè compie 80 anni. Burgnich: “Fui un pollo in quella finale. Oggi farebbe tremila gol” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Domani sarà il Pelè day. “O Rey” compirà 80 anni. Una carriera strepitosa la sua, unico calciatore ad aver vinto 3 Mondiali. A la Gazzetta dello Sport, ha parlato uno che ha marcato Pelè nel Mondiale del 1970, in quella finale persa dall’Italia per 4-1. Stiamo parlando di Tarcisio Burgnich. L’ex difensore dell’Inter ha parlato del fuoriclasse brasiliano, in un ricordo delle sue gesta. Queste le parole di Burgnich: “Pelè? Ricordo il gol nella finale dei Mondiali del 1970. Ho dormito, sono stato un pollo. Feci un passo in avanti pensando che il cross fosse indirizzato sul primo palo e non sul secondo. Quel passo mi è costato il gol. Quel gol è tutta colpa mia, altro che merito suo. Poi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Domani sarà il Pelè day. “O Rey” compirà 80. Una carriera strepitosa la sua, unico calciatore ad aver vinto 3 Mondiali. A la Gazzetta dello Sport, ha parlato uno che ha marcato Pelè nel Mondiale del 1970, inpersa dall’Italia per 4-1. Stiamo parlando di Tarcisio. L’ex difensore dell’Inter ha parlato del fuoriclasse brasiliano, in un ricordo delle sue gesta. Queste le parole di: “Pelè? Ricordo il gol nelladei Mondiali del 1970. Ho dormito, sono stato un. Feci un passo in avanti pensando che il cross fosse indirizzato sul primo palo e non sul secondo. Quel passo mi è costato il gol. Quel gol è tutta colpa mia, altro che merito suo. Poi ...

