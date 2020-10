Non accetta la fine della relazione: minacce sui social fino all’aggressione in pizzeria, 16enne finisce in comunità (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata odierna, i poliziotti della Questura di Latina, hanno proceduto al collocamento in comunità di un minore di anni 16, poiché resosi responsabile dei reati di “Atti persecutori e, in concorso con altra persona nota, di lesioni personali aggravate” nei confronti della sua ex fidanzata di anni 17, in esecuzione ad Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare del Collocamento in Comunità, emessa ieri, dal Tribunale per i Minorenni di Roma – G.I.P. Dott.ssa GAVIANO. A causa dell’atteggiamento ostile e intimidatorio che il ragazzo riservava alla fidanzata, la giovane aveva deciso di interrompere il rapporto e, da quel momento, iniziava una serie di continue telefonate e messaggi tramite i “social” Whatsapp e Facebook, contenenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata odierna, i poliziottiQuestura di Latina, hanno proceduto al collocamento in comunità di un minore di anni 16, poiché resosi responsabile dei reati di “Atti persecutori e, in concorso con altra persona nota, di lesioni personali aggravate” nei confrontisua ex fidanzata di anni 17, in esecuzione ad Ordinanza di ApplicazioneMisura Cautelare del Collocamento in Comunità, emessa ieri, dal Tribunale per i Minorenni di Roma – G.I.P. Dott.ssa GAVIANO. A causa dell’atteggiamento ostile e intimidatorio che il ragazzo riservava alla fidanzata, la giovane aveva deciso di interrompere il rapporto e, da quel momento, iniziava una serie di continue telefonate e messaggi tramite i “” Whatsapp e Facebook, contenenti ...

thetrueshade : E niente la gente non accetta che abbia avuto i sintomi pesanti pur non essendo un anziano. Che vi devo dire che s… - lavitamigliore3 : @AmiDelABC_ @deeeede_ Giuro che io ho pensato 'ma chiede se deve cantare Non sono una signora' e poi accetta la parte? ?? CHE SCENA - CorriereCitta : Non accetta la fine della relazione: minacce sui social fino all’aggressione in pizzeria, 17enne finisce in comunità - JimmyMcGill70 : @RobertoFioreFN @Mariate48641882 Storicamente, il popolo cattolico non solo ha accettato ma accetta qualunque cosa… - MCMC01887512 : @vincenzonibali @giroditalia @GettyImages Parli tanto nelle interviste ma poi in strada fai pena. Sei un bollito. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Non accetta Terni: non accetta la separazione, dà in escandescenza in casa dell'ex terrorizzando anche i figli Terni in rete Covid, Conte alla Camera: "Situazione critica, ma non come a marzo. Pronti a intervenire"

Il premier riferisce alla Camera sullo stato dell'epidemia: lockdown locali e Dpcm. "Pronti a intervenire ancora se necessario. Rifinanzieremo la Cig con 5 miliardi". Solo un centinaio di deputati pre ...

Enock: "Ho creato dei bei legami, che problema c'è?"

Il pomeriggio nella Casa del Grande Fratello scorre sereno con i preparativi per l'aperitivo del giovedì mentre Enock, infastidito dal comportamento di alcuni coinquilini, rimane in dispacerte nella v ...

Il premier riferisce alla Camera sullo stato dell'epidemia: lockdown locali e Dpcm. "Pronti a intervenire ancora se necessario. Rifinanzieremo la Cig con 5 miliardi". Solo un centinaio di deputati pre ...Il pomeriggio nella Casa del Grande Fratello scorre sereno con i preparativi per l'aperitivo del giovedì mentre Enock, infastidito dal comportamento di alcuni coinquilini, rimane in dispacerte nella v ...