Milano. Sala rinnova l'invito ai cittadini più anziani a rimanere a casa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Appello del sindaco Giuseppe Sala Il primo cittadino ha rinnovato anche oggi in un video sulle sue pagine social l'invito ai cittadini più anziani a rimanere a casa vista la crescita dei contagi da covid. "È davvero importante che gli anziani stiano in casa in questa fase critica e la mia richiesta a loro è state in casa, ai familiari dico di aiutarli a stare in casa e lato Comune è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Ho dato disposizione perché si ritorni a portare mascherine nelle case di edilizia popolare, dove c'è più bisogno". "Una cosa buona che abbiamo fatto con il supporto di Fondazione Amplifon e di Cisco – ha aggiunto ...

