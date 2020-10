Keith Jarrett: “Non sono più un pianista a causa di due Ictus” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Keith Jarrett ha raccontato la sua vita dopo i due ictus avuti a distanza di quattro mesi l’uno dall’altro: “Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che non sono più un pianista” Keith Jarrett ha raccontato la sua vita dopo i due ictus avuti a distanza di quattro mesi l’uno dall’altro. Keith Jarrett ha parlato delle attuali condizioni di salute che lo costringono a restare lontano dalla musica: “Fingevo di essere Bach con una mano sola. Non potrò guarire. Il massimo che posso fare con la mano destra è reggere una tazza. Quindi non si tratta di dire “sparate al pianista”. Mi hanno già sparato”. La sua carriera ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha raccontato la sua vita dopo i due ictus avuti a distanza di quattro mesi l’uno dall’altro: “Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che nonpiù unha raccontato la sua vita dopo i due ictus avuti a distanza di quattro mesi l’uno dall’altro.ha parlato delle attuali condizioni di salute che lo costringono a restare lontano dalla musica: “Fingevo di essere Bach con una mano sola. Non potrò guarire. Il massimo che posso fare con la mano destra è reggere una tazza. Quindi non si tratta di dire “sparate al”. Mi hanno già sparato”. La sua carriera ...

