"Grillo? Tutto bene. Rousseau? Per gli altri": in tv la resa di Davide Casaleggio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Colpaccio di Omnibus, che intervista Davide Casaleggio, guru o meglio ex-guru del M5s. Già, i rapporti sono ormai ai minimi termini tra venti di scissione, mancati pagamenti e addio de facto alla piattaforma Rousseau. E di fatto, Casaleggio sembra a un passo dalla resa. Si parte da Beppe Grillo: Tutto bene col comico? "Sono andato a trovarlo questo weekend, sta benissimo. Ci sentiamo con tutti. Fatico a capire i retroscena dei giornali, magari sono basati su alcuni fatti che vengono a conoscenza", aggiunge un poco mesto. Dunque, si passa al putiferio in cui è caduto il M5s e Rousseau. E Casaleggio spiega: "È vero che ci sono state molte richieste di riconfigurare il rapporto, questo anche da parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Colpaccio di Omnibus, che intervista, guru o meglio ex-guru del M5s. Già, i rapporti sono ormai ai minimi termini tra venti di scissione, mancati pagamenti e addio de facto alla piattaforma. E di fatto,sembra a un passo dalla. Si parte da Beppecol comico? "Sono andato a trovarlo questo weekend, sta benissimo. Ci sentiamo con tutti. Fatico a capire i retroscena dei giornali, magari sono basati su alcuni fatti che vengono a conoscenza", aggiunge un poco mesto. Dunque, si passa al putiferio in cui è caduto il M5s e. Espiega: "È vero che ci sono state molte richieste di riconfigurare il rapporto, questo anche da parte ...

marattin : Un politico non è responsabile degli insulti che i suoi (veri o presunti) seguaci rivolgono. Altrimenti dovremmo ri… - Lupetto52807502 : @orso_nonno @fanpage @Mov5Stelle @M5S_Senato @M5S_Camera @marcotravaglio @beppe_grillo @repubblica @pdnetwork… - Lupetto52807502 : @Ferraresi_V @ElioLannutti @virginiaraggi @Mov5Stelle Fate di tutto per coprire la liberazione dei boss e dei casam… - Lupetto52807502 : @beppe_grillo Questo, che a svenduto tutto per la sua protezione giudiziaria in Sardegna, insiste a distoglierci l'… - Lupetto52807502 : @fanpage Se si bloccano gli uffici pubblici xché lavoreranno al 25% .. si bloccherà tutto. Non serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Tutto Beppe Grillo voleva dimenticare i politici. Ma l'incontro con Casaleggio ha cambiato tutto L'Espresso Davide Casaleggio, l'intervista che sa di resa: "Con Beppe Grillo tutto bene. Rousseau? Si apre ad altri movimenti"

E di fatto, Casaleggio sembra a un passo dalla resa. Si parte da Beppe Grillo: tutto bene col comico? "Sono andato a trovarlo questo weekend, sta benissimo. Ci sentiamo con tutti. Fatico a capire i ...

Storie di donne, letteratura di genere/ 346 – Di Luciana Grillo

Titolo: Un tempo piccolo. Continuare a essere famiglia con l'Alzheimer precoce Autrice: Serenella Antoniazzi Editore: Gemma Edizioni 2020 Pagine: 176, illustrato, Brossura Prezzo di copertina: € 15 Se ...

E di fatto, Casaleggio sembra a un passo dalla resa. Si parte da Beppe Grillo: tutto bene col comico? "Sono andato a trovarlo questo weekend, sta benissimo. Ci sentiamo con tutti. Fatico a capire i ...Titolo: Un tempo piccolo. Continuare a essere famiglia con l'Alzheimer precoce Autrice: Serenella Antoniazzi Editore: Gemma Edizioni 2020 Pagine: 176, illustrato, Brossura Prezzo di copertina: € 15 Se ...