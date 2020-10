FVG accelera su collegamento fibra ottica nelle scuole

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Di fronte alla situazione emergenziale legata alla pandemia, il Friuli Venezia Giulia ha deciso dire il processo di digitalizzazione delle, avviando gli interventi necessari a garantire agli istituti del territorio un’adeguata connessione in. Abbiamo chiesto al Ministero per lo Sviluppo economico il via libera per realizzare i lavori di progettazione sui 180 plessi da infrastrutturare, superando ogni ostacolo e rallentamenti di ordine burocratico e avviando i lavori prima che si concluda l’iter della notifica della Commissione europea attesa sul tema”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari che oggi, nella sua veste di presidente della Commissione speciale per l’Agenda digitale, ha preso parte alla riunione del ...