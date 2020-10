Europa League, il programma di giovedì 22 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 22 ottobre 2020. Tre le squadre italiane in campo. ROMA – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 22 ottobre. Si apre la competizione internazionale. Prima giornata in trasferta per Milan e Roma, per il Napoli impegno casalingo. Europa League, il programma di giovedì 22 ottobre Di seguito il programma di Europa League delle squadre italiane di giovedì 22 ottobre 2020, sfide valide per la prima giornata (I RISULTATI e LE CLASSIFICHE) Napoli-AZ Alkmaar (ore 18.55)Young Boys-Roma (ore 18.55)Celtic-Milan (ore ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020), ile i risultati di giovedì 222020. Tre le squadre italiane in campo. ROMA –, ile i risultati di giovedì 22. Si apre la competizione internazionale. Prima giornata in trasferta per Milan e Roma, per il Napoli impegno casalingo., ildi giovedì 22Di seguito ildidelle squadre italiane di giovedì 222020, sfide valide per la prima giornata (I RISULTATI e LE CLASSIFICHE) Napoli-AZ Alkmaar (ore 18.55)Young Boys-Roma (ore 18.55)Celtic-Milan (ore ...

