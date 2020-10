Conte in parlamento, informativa sulle misure adottate per la nuova fase Covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) In diretta l’informativa urgente del Premier Conte in parlamento. Le critiche contro il Governo: ” Palazzo Chigi è diventata come Netflix” Si sta tenendo in queste ore la conferenza in parlamento tenuta dal Premier Conte per illustrare le direttive del nuovo Dpcm in atto dal 18 ottobre. A prendere la parola per primo è il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 22 ottobre 2020) In diretta l’urgente del Premierin. Le critiche contro il Governo: ” Palazzo Chigi è diventata come Netflix” Si sta tenendo in queste ore la conferenza intenuta dal Premierper illustrare le direttive del nuovo Dpcm in atto dal 18 ottobre. A prendere la parola per primo è il … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Conte parlamento Dpcm 18 ottobre, Informativa del Presidente Conte al Parlamento Governo Quando in un Paese manca l’opposizione

Dopodiché, se la raccomandazione venisse disattesa, dovrebbe essere piuttosto conseguente che dal Colle partisse un monito chiaro al Parlamento per un confronto ... perché i grillini e Giuseppe Conte ...

Conte alla Camera: “Dobbiamo sforzarci tutti di ridurre le occasioni di contagio”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come già anticipato domenica sera durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo DPCM, si è recato questa mattina alla Camera dei Deputati per ...

