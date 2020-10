Conclusa con successo la Expedition 63 dell’Iss

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Missione compiuta per l'equipaggio della63; dopo 196 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale, l'astronauta della Nasa, Chris Cassidy e i suoi due compagni di volo, i cosmonauti russi Ivan Vagner e Anatoly Ivanishin di Roscosmos sono rientrati sulla Terra, atterrando con la loro capsula Soyuz nelle steppe del Kazakhstan. La navetta Ms-16 dopo essersi sganciata dalla Iss è atterrata appena a sud della città di Dzhezkazgan, in Kazakhstan poco prima delle 9 del mattino locali. I tre uomini dell'equipaggio sono stati sottoposti a controlli medici preliminari sul posto prima di partire per i rispettivi luoghi di provenienza; Cassidy per Houston, negli Stati Uniti e Vagner e Ivanishin per Star City, alle porte di Mosca.Chris Cassidy, ex Navy seal della Marina americana, al suo terzo volo spaziale, è stato comandante della base ...