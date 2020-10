Vestirsi a strati | si ma con stile!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)in inverno – credit; stylosophy Dite la verità siete pronte per l’inverno? Per indossare quei soffici maglioncioni caldi o quei mega cappotti di lana? be se ancora non lo siete cominciate a prepararvi perché il freddo è davvero arrivato. Ecco quindi che vogliamo darvi i nostri consigli di stile su come, ma in modo glamour senza sembrare un insaccato! 1- La regola del 4 La prima regola che dovete tenere sempre in mente è massimo 4 pezzi. Non dovete vestirvi infilandosi mille cose addosso, ne bastano 4, ma scelte con grande criterio. Partite da un capo traspirante e confortevole; proseguite poi con capo sottili, che non vi ingoffino troppo la figura. Un consiglio? Inizia con un lupetto attillato, continua con una camicia anche stile ...